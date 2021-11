WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Tsjechië afgelast vanwege sneeuwval

Het duel wordt nu zaterdagmiddag om 12.00 uur gespeeld. Het is nog niet zeker of de tv-registratie daarvoor rondkomt, de Tsjechen zouden de spullen eigenlijk elders nodig hebben.

Het WK-kwalificatieduel tussen Tsjechië en Nederland is afgelast. Het houdt maar niet op met sneeuwen in de Tsjechische stad Ostrava. Een uur nadat het veld volledig was schoongeveegd lag er alweer een flink pak sneeuw op het gras.

De Nederlandse voetbalsters gaan halverwege de WK-kwalificatie fier aan de leiding. In kwalificatiegroep C leidt Nederland met tien punten uit vier wedstrijden. De enige averij liep Oranje op thuis tegen Tsjechië.

Het was de debuutwedstrijd van Parsons, de opvolger van de naar Engeland vertrokken Sarina Wiegman. In Groningen eindigde dat duel in een teleurstellende 1-1. De voetbalsters in ieder geval voor vanavond de kans op revanche uit hun hoofd zetten.