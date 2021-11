Kabinet komt met bijna 2,2 miljard euro extra steun voor ondernemers

Het kabinet gaat ondernemers extra steunen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. In totaal wordt hiervoor bijna 2,2 miljard euro voor uitgetrokken. Zo keert de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) terug. Ook wordt de tegemoetkoming vaste lasten uitgebreid.

Wie minimaal 20 procent omzetverlies heeft door de maatregelen, kan aanspraak maken op NOW. De steun - NOW 5 - geldt voor de maanden november en december en ook voor de huidige periode met beperkingen.

Het doel van deze maatregel is dat ondernemers, zoals restauranthouders, personeel kunnen doorbetalen en behouden. Ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vallen onder het steunpakket.

85 procent vergoed

Net als onder de vorige regeling, NOW 4, wordt 85 procent van het salaris vergoed. Hiervoor wordt gekeken naar september 2021. Het is de bedoeling dat werkgevers volgende maand de aanvraag kunnen doen. Wie net is begonnen als ondernemer en uiterlijk 30 september dit jaar begon, kunnen een voorschot aanvragen. Met de NOW-steun is 1,5 miljard euro gemoeid.

De tegemoetkoming vaste lasten wordt dit kwartaal verhoogd naar 100 procent. Ondernemers kunnen hier aanspraak op maken als zij minimaal 30 procent omzetverlies hebben. De maximale bedragen die ondernemers kunnen vragen zijn respectievelijk 550.000 euro voor het mkb en voor overige bedrijven 600.000 euro.

Cultuursector

Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de culturele sector, 68 miljoen euro. Dat is een voortzetting van eerdere steun.