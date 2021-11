Stadions nog zeker drie weken zonder fans, Feyenoord-Ajax mogelijk met publiek

De sportstadions in Nederland blijven zeker nog drie weken niet toegankelijk voor publiek. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte vrijdag bekend gemaakt op een vervroegde persconferentie.

Op 12 november werd ook al bekendgemaakt dat toeschouwers niet welkom zijn op de tribunes. Die periode is minimaal met veertien dagen verlengd en dus nog drie weken geldig.

Wedstrijden in de diverse professionele takken van sport mogen wel gewoon doorgang vinden. De clubs in het betaalde voetbal worden gecompenseerd door het gebrek aan inkomsten als gevolg van de maatregelen van het demissionaire kabinet. De overheid roept daartoe een fonds in het leven met daarin 36 miljoen euro.

De klassieker Feyenoord - Ajax staat gepland voor zondag 19 december. Wanneer het verbod om stadions te bezoeken inderdaad voor een periode van drie weken geldt, betekent dit dat toeschouwers welkom zijn bij die wedstrijd.