Passagiers uit Zuid-Afrika vast op Schiphol: 'Moe, honger, geen communicatie'

Op Schiphol zitten ruim 600 passagiers vast na vluchten uit Zuid-Afrika. Allemaal moeten ze getest worden en wie positief test, moet in isolatie in een hotel op de luchthaven. Er wordt slecht of geen afstand gehouden, zeggen aanwezigen.

In terminal G1 staat nog een kleine rij, zegt Paula Zimmerman die uit Kaapstad vloog. Straks is ze zelf aan de beurt voor haar PCR-test door de GGD. Aan het begin brak er een beetje paniek uit, want iedereen wilde als eerste, vertelt ze. "Maar het maakt niet uit want iedereen krijgt op hetzelfde moment de uitslag." Die worden rond 20.00 uur verwacht.

"Mensen beginnen langzaam een beetje te muiten. Als je getest bent, kom je hier gewoon terug. wat als je positief bent?" Ook is er geen duidelijkheid en een gebrek aan communicatie, zegt Zimmerman. "Ik denk dat iedereen moe wordt, misschien een beetje honger krijgt." Met haar zelf gaat het goed. "Ik vind het bijzonder om allemaal mee te maken en hoop dat iedereen gezond blijft."