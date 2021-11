Skeletonster Bos zeker van Spelen na wederom tweede plaats in wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos is ook bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Innsbruck tweede geworden. Daarmee is de 28-jarige Edese zeker van deelname aan de Winterspelen in Peking, die van 4 tot en met 20 februari 2022 worden gehouden.

Net als bij de eerste wedstrijd hoefde Bos alleen de Europees kampioene Jelena Nikitina voor zich te dulden. De Russin won na een bliksemstart de eerste run, op 0,23 gevolgd door Bos. De Nederlandse was in de tweede run iets sneller, maar Nikitina hield 0,20 van haar voorsprong over.

Met het zilver van vorige week had Bos al voldaan aan de kwalificatie-eis. Ook de internationale eis (een plaats bij de beste 25 op de wereldranglijst) kan haar nu niet meer ontgaan.

Tweede Spelen

Het worden de tweede Olympische Spelen voor Bos. In 2018 werd ze achtste in Pyeongchang.

Een maand geleden was Bos nog in China, om haar eerste afdalingen te maken op de olympische baan. Bij het olympisch testevent, dat werd gewonnen door de Duitse Tina Hermann, eindigde ze als tiende.