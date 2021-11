In Rusland wordt ook het herdenken van onderdrukking uit vorige eeuw verboden

"Het is overduidelijk een politiek besluit van ergens bovenaf om ons te liquideren. Het is een grote klap voor het maatschappelijk middenveld en we maken ons dan ook grote zorgen", zegt Galkova:

Officieel wordt de organisatie aangeklaagd omdat Memorial zich niet gehouden zou hebben aan de regels die horen bij het label 'buitenlands agent', dat de organisatie al in 2013 opgelegd kreeg. En omdat ze een openbare lijst bijhouden van politiek gevangenen, waarop onder andere oppositiepoliticus Aleksej Navalny staat. Dat wordt beschouwd als steun aan 'extremisme en terrorisme' in Rusland.

Sinds de jaren 80 al rapporteert Memorial over schendingen van de mensenrechten. En het onderzoekt de misdaden onder Sovjet-dictator Stalin, waarbij miljoenen mensen omkwamen. Maar het openbaar maken van onderdrukking in Rusland, zelfs uit de vorige eeuw, wordt steeds minder toegestaan.

Een subgroep van de organisatie documenteert gegevens over de terreur ten tijde van Stalin, en stelt die ten toon ter nagedachtenis aan de miljoenen slachtoffers. En juist dat laatste ligt de laatste tijd extra gevoelig, vertelt Galkovo. "Aleksej Navalny en mensenrechten waren al langere tijd taboe, maar we zien nu ook hoe hard de regering hun best doet om de geschiedenis op te poetsen."

Memorial is opgericht in de schaduwjaren van de Sovjet-Unie, onder andere door de wetenschapper en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Al ruim dertig jaar zet de organisatie zich in voor het publiekelijk maken van mensenrechtenschendingen in Rusland, voornamelijk in de Noord-Kaukasus.

Volgens politicoloog Viktoria Poltaratskaja is herdenken gevaarlijk omdat het paralellen blootlegt met de huidige repressie in Rusland. "Elke smet op het heroïsme van Rusland wordt weggepoetst. Als je dan gaat benoemen hoeveel slachtoffers er gevallen zijn - en niet alleen door westerse vijanden, maar juist door repressieve beslissingen van Stalin zelf - dan is dat in strijd met dat plaatje van prachtige heroïek. En het maakt dat men gaat nadenken over de repressie van de huidige regering."

"Ons stempel 'buitenlands agent' alleen al doet denken aan de verschrikkelijke jaren 30", vertelt Galkova. "In die tijd werd iedereen die connecties had met het buitenland gezien als een spion en 'vijand van de staat'. Dat label wordt nu weer volop gebruikt".

Net als in de jaren 30

Politicoloog Poltoratskaja voegt daaraan toe: "In de jaren 30 was er in elke familie wel iemand die weer iemand kende die in een bureaucratische procedure was verwikkeld om zijn of haar onschuld te bewijzen. Dat zien we nu weer. Er worden steeds nieuwe wetten aangenomen, en Russen worden steeds makkelijker voor van alles en nog wat gearresteerd. Precies hoe de repressieve machine werkt".