Loting play-offs: WK voetbal in ieder geval zonder Portugal of Italië

Europees kampioen Italië of het Portugal van Cristiano Ronaldo mist in 2022 het WK voetbal in Qatar. De twee toplanden werden bij de loting voor de play-offs in dezelfde groep ingedeeld.

Italië begint de play-offs met een thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië en speelt tegen de winnaar van Portugal-Turkije.

De eerste fase van de play-offs van het WK voetbal (zes wedstrijden) is op donderdag 24 maart en de drie finaleduels zijn op dinsdag 29 maart.

Er worden in de play-offs van het WK voetbal geen dubbele ontmoetingen gespeeld. De winnaar wordt bepaald op basis van één wedstrijd. Uiteindelijk gaan de drie winnaars van de finale naar het WK in Qatar, dat over een jaar (21 november tot 18 december) plaatsvindt.

De wedstrijden:

Finale A: Wales/Oostenrijk - Schotland/Oekraïne

Finale B: Rusland/Polen - Zweden/Tsjechië

Finale C: Portugal/Turkije - Italië/Noord-Macedonië