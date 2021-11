Schulting nog op koers voor vijf keer goud, Knegt en relaymannen gediskwalificeerd

Velzeboer plaatste zich ook voor de kwartfinales op de 1.000 meter. Selma Poutsma strandde in de heats.

Suzanne Schulting ligt nog op koers om vijf gouden medailles te veroveren bij de wereldbeker shorttrack in Dordrecht.

Op zaterdag en zondag zijn de finales bij de wereldbeker shorttrack in Dordrecht live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 1) en online (NOS.nl en de NOS-app). Zaterdag begint de uitzending om 13.00 uur, zondag zijn we er vanaf 13.10 uur bij.

Vorig weekeinde won Schulting goud op de drie individuele afstanden en de relay. In aanloop naar het toernooi in Dordrecht zei Schulting dat ze nu als doel heeft om vijf keer goud te winnen, dus ook met de gemengde achtervolgingsploeg.

Diskwalificaties bij mannen

De relaymannen wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales in Dordrecht.

Itzhak de Laat deed in de laatste ronde nog een ultieme poging om Kazachstan voorbij te steken en de tweede plaats achter China veilig te stellen. Daarbij maakte hij een fout, waardoor Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Jens van 't Wout en De Laat gediskwalificeerd werden.

Het is de derde keer dit seizoen dat de Nederlandse mannen in de wereldbeker een penalty krijgen op de aflossing. Alleen bij de eerste wedstrijd in Peking verliep het onderdeel volgens plan; toen werd er gewonnen.