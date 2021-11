Reddingswerker die in Russische mijn afdaalde, blijkt ramp te hebben overleefd

Een reddingswerker van wie gedacht werd dat hij dood was, heeft de ramp gisteren in een kolenmijn bij de Siberische stad Kemerovo overleefd. Aleksandr Zakovrjasjin, een 51-jarige arts, was bij bewustzijn toen een nieuwe ploeg reddingswerkers hem bereikte. Hij is met onderkoelings- en uitdrogingsverschijnselen en een koolmonoxidevergiftiging naar een ziekenhuis gebracht.

Zakovrjasjin was een van de zes reddingwerkers die in de Listvjazjnaja-mijn afdaalden om mijnwerkers die daar vastzaten naar boven te halen. Onderzoekers zeggen dat mijnwerkers stikten toen er gas in een luchtschacht instroomde. Nadat de reddingswerkers naar beneden waren gegaan zou zich een methaanexplosie hebben voorgedaan en brand zijn ontstaan.

Zeker 51 mensen kwamen om, onder wie vijf reddingswerkers die met Zakovrjasjin naar beneden gingen. 239 mensen werden gered. De directeur van de mijn en twee andere hoge functionarissen zijn gearresteerd omdat ze zich mogelijk niet aan de veiligheidsvoorschriften hebben gehouden.