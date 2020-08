Koeman komt aan in Barcelona en wordt woensdag gepresenteerd

Ronald Koeman is aan het eind van de middag aangekomen in Barcelona. Zoals het er nu naar uitziet wordt hij woensdagmiddag om 12.30 uur gepresenteerd als de nieuwe trainer in Camp Nou.

Koeman heeft bij voetbalbond KNVB een doorlopend contract, maar daarin is een clausule opgenomen dat hij zijn dienstverband bij Oranje kan beëindigen mocht Barcelona bij hem aankloppen.

Die clausule gold voor na het EK 2020, maar dat toernooi is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021. In januari klopte Barcelona ook al bij Koeman aan, maar toen bedankte hij nog voor de eer.

Afscheid bij KNVB

Vanmorgen was Koeman nog in Zeist om afscheid te nemen bij de KNVB. Daar wilde hij zijn overstap naar Barcelona nog niet bevestigen: "Het is pas definitief als de handtekening gezet is. Tot dan kan ik er niks over zeggen. Al zou ik het graag willen..."