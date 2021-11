Overvallers Katwijkse juwelier bekennen, acht jaar cel geëist

Verdachte L. belde halverwege de dag van de overval aan bij de juwelier in de verwachting dat hij en A. zonder moeite buit zouden meekrijgen. Dat de juwelier hen met een stoel te lijf ging, was een tegenvaller.

De twee mannen die vorig jaar november een juwelier in Katwijk overvielen , geven toe dat zij de daders zijn. Dat bleek vandaag bij de behandeling van hun rechtszaak. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen de twee. Tegen medeverdachte Ricardo da S., die de vluchtauto bestuurde, is vijf jaar cel geëist.

Verdachte A. gaf vandaag toe dat hij een omgebouwd gaspistool bij zich had, waarmee hij op de deur van de winkel probeerde te schieten. Ook dreigde hij naar omstanders.

L. verklaarde vandaag dat hij de hamer alleen wilde gebruiken om vitrines in te slaan, meldt Omroep West . Tijdens zijn voorarrest heeft hij tegen een undercoveragent, die zich voordeed als medegedetineerde, gezegd dat hij als 'plan B' de hamer ook zou gebruiken om die man "zijn kankerhoofd naar binnen te slaan". Nu zegt de verdachte dat hij bewust niet te hard heeft geslagen.

De buit van de overval bedroeg een paar horloges en wat sieraden. Verdachte L. heeft die verkocht voor 5000 euro en is van het geld vakantie gaan vieren in Marokko. A. en de derde verdachte, Ricardo Da S., hebben niets van het geld gezien.

Da S. was niet bij de overval, maar zou de vluchtauto hebben bestuurd en bij minstens één voorverkenning zijn geweest. Hij zegt dat hij niet wist dat de andere twee de overval zouden plegen. Er was hem alleen gevraagd om de auto te besturen. "Anders was ik nooit meegegaan." Ook bij de voorverkenning wist hij niet dat het daarom ging, zo zei hij vandaag.

Verdachten L. en A. probeerden tijdens de zitting de rol van Da S. zo klein mogelijk te maken, door te zeggen dat hij niet wist wat er stond te gebeuren. Hij moest alleen rijden.

Slachtoffer wil daders vergeven

Tijdens de zitting kwam ook de juwelier aan het woord. Hij beschreef niet alleen wat de overval met hem en zijn gezin heeft gedaan ("mijn zoon dacht dat ik dood ging") maar hij zei ook dat hij de beide mannen wil vergeven. Dat betekent niet dat hij niet wil dat ze gestraft worden, maar "Ik voel geen haat in mijn hart."

De juwelier vroeg de rechtbankvoorzitter of hij beide verdachten een hand mocht geven. Terwijl de voorzitter daar nog over nadacht, gezien de coronamaatregelen en de beperkingen in de zaal, zei verdachte L.: "Een boks mag toch?".

Vervolgens stond hij op, gevolgd door verdachte A., en liep op de juwelier af. Ze gaven hem allebei een boks en L. bood nogmaals zijn excuses aan. Hij zei: "De pijn die ik u heb aangedaan is eigenlijk geen vergeving waard."