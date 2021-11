Wereld bezorgd om B.1.1.529, wat weten we over deze nieuwe coronavariant?

Eén letter, drie puntjes, vijf cijfers. In de hele wereld wordt bezorgd gereageerd op B.1.1.529, een nieuwe in Zuid-Afrika ontdekte variant van het coronavirus. Een groeiend aantal besmettingen met die variant zorgt ervoor dat beurzen dalen en vliegtuigen uit zuidelijk Afrika niet meer mogen opstijgen naar een groeiend aantal bestemmingen.

Een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die mutaties van het virus in kaart brengt komt vandaag bij elkaar. Mogelijk krijgt B.1.1.529 dan een letter uit het Griekse alfabet toegewezen, als de werkgroep het aanmerkt als variant of interest of zelfs een variant of concern. Wat is er tot nu toe bekend over B.1.1.529?

Afgelopen weken steeg het aantal positieve tests in Zuid-Afrika opeens flink, vooral in de provincie Gauteng. Bij nadere inspectie van de monsters bleek er in 77 gevallen sprake te zijn van een virusvariant die nog niet eerder was aangetroffen. Dat aantal lijkt klein, maar tegelijkertijd nam het aantal positieve tests in heel Zuid-Afrika toe van een paar honderd per dag naar nu al een paar duizend.

Zuid-Afrikaanse experts vermoeden dat die twee ontwikkelingen - een nieuwe variant en een grote toename in besmettingen - kunnen betekenen dat het virus besmettelijker is dan eerdere varianten. Inmiddels is het virus ook aangetroffen in andere landen. In Botswana zijn vier gevallen bekend. In Hongkong werden twee gevallen gevonden en in Israël één, afkomstig van reizigers uit zuidelijke landen in Afrika. Ook in België is een positieve test met de nieuwe variant geweest.

32 mutaties

Daarbij komt nog eens dat er 32 veranderingen zijn aangetroffen op het zogenoemde spike-eiwit ten opzichte van het oorspronkelijke virus. Met het spike-eiwit hecht het virus zich aan menselijke cellen. De huidige vaccins zijn ontworpen om antistoffen aan te maken die zich richten op het spike-eiwit.

32 mutaties klinkt veel, maar "of die mutaties een probleem zijn is nu nog anybody's guess", zegt Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie van het LUMC. Andere varianten zoals de alfa- en deltavariant kenden tien tot vijftien veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke virus. "We zijn inmiddels weer vele maanden verder en de evolutie gaat gestaag verder."

Minister De Jonge legt uit waarom er een vliegverbod is ingesteld: