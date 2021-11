Turkse rechter: Osman Kavala blijft voorlopig in de gevangenis

Osman Kavala, de Turkse zakenman en criticus van president Erdogan, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechtbank in Turkije bepaald, Kavala's zaak kwam vandaag voor de rechter. De 64-jarige man zit inmiddels vier jaar vast in voorarrest.

De volgende zitting in de rechtszaak is in januari. De kans dat Kavala zou worden vrijgelaten was minimaal, ondanks druk vanuit Europa. Hij was vorige maand het middelpunt van een diplomatieke rel tussen Europese landen en Turkije.

Volgens de Turkse regering is Kavala medeplichtig aan de mislukte staatsgreep uit 2016. Ook wordt hij beschuldigd van het aanwakkeren van anti-regeringsdemonstraties in 2013.

Brandbrief

De gevangen filantroop zegt onschuldig te zijn. "De steunbetuigingen ik ontvang en de roep om mijn vrijlating uit het buitenland, geven me kracht", schreef hij in antwoord op vragen van de NOS. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2019 dat Kavala onterecht vast zit, er geen bewijs is voor de aanklachten tegen hem en dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten.

Toen ambassadeurs in een brandbrief pleitten voor de vrijlating van de 64-jarige criticus, dreigde de Turkse autoriteiten om hen uit te zetten. Uiteindelijk is dat voornemen nooit uitgevoerd.