Geen vakantie, wel 'nieuw speelgoed' voor wereldkampioen Herlings

Na de zenuwslopende ontknoping in de MXGP had motorcrosser Jeffrey Herlings wel een vakantie verdiend. Maar wie denkt dat de kersverse wereldkampioen na het veiligstellen van zijn tweede titel in de hoogste klasse op het vliegtuig is gestapt om aan de rand van een zwembad te gaan liggen, heeft het mis. Herlings heeft nauwelijks tijd om bij te komen, vooral omdat hij zijn nieuwe motor moet testen. Dat vertelde hij donderdag, nadat hij voor de vierde keer in zijn loopbaan de prijs voor de beste motorcoureur van Nederland uitgereikt had gekregen. Bekijk de video hieronder.

Twee weken geleden veroverde Herlings na een spannende strijd zijn tweede wereldtitel in de MXGP. In de allerlaatste manche ging hij zijn Franse rivaal Romain Febvre nog voorbij in het klassement. Het verschil bedroeg uiteindelijk slechts vijf punten. Inmiddels is Herlings alweer volop bezig met het nieuwe seizoen, dat op 20 februari van start gaat. "Tot nu toe heb ik dagelijks moeten trainen en testen, want we hebben volgend jaar een nieuwe motor", aldus Herlings. "Elke vier, vijf jaar komt er een facelift. Van 2018 tot en met 2021 hebben we met dezelfde motor gereden, dus nu krijgen we een nieuwe", legt de wereldkampioen uit. Speelgoed Echt vervelend vindt Herlings zijn drukke schema niet. "Ik heb niet echt een pauze nodig. Natuurlijk doe ik nu iets rustiger aan. Vanaf december gaan we het fysiek weer harder aanpakken en gaan we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen."

