De Jonge stemt in met verzoek niet-kritieke operaties te mogen afbellen

De Jonge waarschuwt dat de situatie heel ernstig is en dat als er niets verandert misschien ook deze kritieke behandelingen moeten worden uitgesteld. Op de vraag of er dan, in die fase, doden kunnen vallen, zegt hij: "Dat is zeer wel mogelijk, zeker."

Fase 2D

De crisis in de zorg is nu fase 2D ingegaan, het laatste niveau voor 'crisisfase' 3. De Jonge waarschuwt dat mensen zich "schrap moeten zetten voor een barre winter". Het kabinet zal "alle maatregelen nemen die nodig zijn om de zorg te ontlasten".

De planbare zorg die in de zogenoemde klassen 4 en 5 valt, wordt in fase 2D grotendeels afgeschaald. Dat is zorg waarbij uitstel van zes weken of meer naar verwachting niet tot permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren leidt (klasse 5) en zorg waarbij uitstel "enig risico" geeft op permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren (klasse 4).

Concreet zullen bijvoorbeeld heupvervangingen en liesbreukcorrecties niet meer uitgevoerd worden. Ingrepen waarbij patiënten niet in een ziekenhuisbed hoeven te verblijven kunnen wel doorgaan. Ook schalen 18 ziekenhuizen gedeeltelijk de kritiek planbare zorg af, maar dat gebeurt alleen "indien verantwoord", zegt de Nederlandse Zorgautoriteit.