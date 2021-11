Avondlockdown vanaf zondag, mondkapjesplicht op scholen vanaf groep zes

Veel sectoren moeten vanaf zondag dicht van 17.00 uur tot 05.00 uur. De maatregel duurt voorlopig drie weken. Volgens Haagse ingewijden geldt dat onder meer voor restaurants en cafés, 'niet-essentiële' winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken, sportscholen en de amateursport. Scholen kunnen open blijven.

Gisteren was al duidelijk geworden dat in het kabinet over deze maatregelen werd gesproken, maar toen gingen bronnen er nog van uit dat de nieuwe beperkingen zaterdag zouden ingaan. Naar verluidt wordt dat dus zondag. Die verandering is onder meer aangebracht op verzoek van de burgemeesters. Die wilden meer tijd om de handhaving van de eerdere sluiting te kunnen organiseren. Levensmiddelenwinkels kunnen tot 20.00 uur openblijven.

Mondkapje op school

Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen en middelbare scholieren worden verplicht in de gang een mondkapje te dragen.

Het demissionaire kabinet heeft ook vandaag weer over de maatregelen overlegd, met onder anderen de vaste adviseurs, zoals RIVM-directeur Van Dissel, en met de burgemeesters, en de puntjes op de i gezet.

Doel van de maatregelen is om de snelle toename van de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames af te remmen. Minister De Jonge heeft al een paar keer gezegd dat er nu echt een kentering moet komen. Dat herhaalde hij vandaag. "We zullen ons weer schrap moeten zetten voor een barre winter", voegde hij eraan toe.

Het kabinet vroeg het Outbreak Management Team woensdag om een spoedadvies over de maatregelen. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Dan worden meer details en eventuele andere maatregelen bekend.