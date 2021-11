Meer BN'ers overvallen: 'Is verschuiving gewelddadige criminaliteit'

YouTube-ster Nikkie de Jager werd vorig jaar in haar huis beroofd, vastgebonden en geslagen met een vuurwapen, waarna de overvallers ervandoor gingen met onder meer sieraden en een dure handtas. En ook voetballer Eran Zahavi was eerder dit jaar onderweg naar een competitieduel toen er een gewapende overval in zijn huis in Amsterdam werd gepleegd. De vrouw en kinderen van de PSV-spits waren op dat moment thuis en werden door de overvallers mishandeld en vastgebonden.

Afgelopen nacht werd Ali B bij zijn huis in Almere door gewapende mensen overvallen. Het was het nieuwste geval op een lange lijst BN'ers die in het afgelopen jaar slachtoffer werden van geweld en beroving: voetbalanalist René van der Gijp werd met een hamer bedreigd bij zijn woning, zanger Gordon werd in zijn huis beroofd en mishandeld en ook stylist Fred van Leer werd in zijn huis belaagd . Rapper Lil' Kleine werd begin deze maand op straat beroofd van zijn dure horloge.

Een woordvoerder van de politie kan over individuele zaken niets zeggen, maar wil in algemene zin wel kwijt dat daar waar bezit zichtbaar is, criminelen het proberen te halen. "Dure horloges bijvoorbeeld maken je kwetsbaar, dat is een bekend verhaal. Je draagt zoiets natuurlijk niet om het in de kluis te leggen, maar je neemt daarmee wel een risico. Als je het bezit op sociale media hebt laten zien of in het openbaar, dan valt dat op. En daarmee loop je ook kans op fysiek geweld."

Hit-and-run

"Hoewel geweld en berovingen van alle tijden zijn, neemt het aantal incidenten fors toe", weet Hans Slaman, directeur van International Security Partners, een bedrijf dat onder meer vermogende particulieren en bedrijven adviseert over veiligheid. "Gewapende overvallen op supermarkten of banken zie je steeds minder, omdat daar maatregelen worden genomen. Daardoor verschuift de criminaliteit: een deel is overgestapt op digitale criminaliteit en ander deel gaat over op dit soort hit-and-run-acties."

Deels is dat volgens Slaman te verklaren door persoonlijke informatie die online voor het oprapen ligt. "Van achter mijn laptop kan ik overal in de wereld over iedereen informatie verzamelen. Via sommige sites krijg ik zelfs de routeplanner op een presenteerblaadje als je de naam intikt." Veel ondernemers moeten als ze een eigen bedrijf starten, al hun persoonlijke gegevens invullen bij de Kamer van Koophandel. "Dat is ons al jaren een doorn in het oog, want deze gegevens blijven online bewaard en als iemand succesvol is geworden kan dit een probleem worden."

'Gebruik van geweld neemt toe'

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun kwetsbaarheid. Ze denken: dat overkomt mij niet, de basishouding van veel Nederlanders volgens Slaman. "Dat is in de Amerikaanse cultuur wel anders." Of ze plaatsen bezit, van horloges tot dure auto's, op sociale media. "Soms vragen klanten aan mij of ze dan helemaal niets meer mogen. Van mij mag alles, zeg ik dan. Want die mensen hebben zelf hard gewerkt voor hun succes. Maar je moet niet naïef zijn: er zijn criminelen die hier misbruik van maken."

Volgens Slaman verhardt de maatschappij en neemt ook het gebruik van geweld toe. "Van criminelen die zich voordoen als pakjesbezorgers, tot geweldadige situaties waarbij mensen vastgebonden worden in een bad of jochies van 16 jaar die op huizen schieten. Dat laatste maak ik zelf mee in de praktijk bij klanten, die jongens zitten gewoon nog op de middelbare school. Dat vind ik persoonlijk een heel verontrustend signaal, dat ze op zo'n jonge leeftijd zo'n ernstige vorm van geweld gebruiken. Die gedragen zich als een volwassen crimineel maar worden berecht via jeugdrecht."