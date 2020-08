Bennett klopt Démare in derde etappe van de Ronde van Wallonië

Sam Bennett heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Na 192 kilometer koers bleek de 29-jarige Ier van Deceuninck-QuickStep in Visé de snelste sprinter.

De eerste twee ritten leverden ook al een massasprint op, gewonnen door respectievelijk Caleb Ewan en Arnaud Démare. De derde etappe was echter veel zwaarder en op het laatste klimmetje leken Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Jhonatan Narvaez en Loïc Vliegen, de rondewinnaar van vorig jaar, hun slag geslagen te hebben.

De voorsprong van het kwartet liep op tot 23 seconden, maar dankzij gesleur van de ploeg van Démare werden de vier toch gegrepen. De Fransman kon het werk van zijn ploegmaten net niet afmaken.

"Ik ben ontgoocheld over mijn sprint", sprak de teleurgestelde Démare na afloop. "Het team heeft geweldig werk verzet in de finale, maar ik had plots slechte benen."