Nina Jurna nieuwe correspondent Latijns-Amerika, Marc Bessems terug naar Nederland

Nina Jurna wordt de nieuwe NOS-correspondent voor Latijns-Amerika. Ze volgt per 1 maart 2022 Marc Bessems op, die dan terugkeert naar Nederland. Jurna is bepaald geen vreemde op het continent: tussen 2000 en 2011 was haar standplaats Paramaribo en sindsdien werkt ze vanuit Rio de Janeiro in Brazilië.

Na haar journalistiekstudie aan de Hogeschool Windesheim ging Nina Jurna aan de slag bij de Amsterdamse tv-zender AT5. Ze vertrok daarna naar Suriname en werd correspondent voor RTL Nieuws en verschillende kranten.

Na haar verhuizing naar Rio de Janeiro werd ze in 2015 correspondent Latijns-Amerika voor NRC Handelsblad. Ze blijft ook werkzaam in deze functie voor die krant. Sinds 2019 is Jurna al de vervanger van Marc Bessems voor de NOS in Latijns-Amerika. Sinds 2020 covert ze ook Suriname voor de NOS en dat laatste blijft ze ook doen.

Diepgewortelde ongelijkheid

"Dit gebied bestaat voor een groot deel uit jonge en nog wankele democratieën waarbij de diepgewortelde ongelijkheid een grote rol speelt", zegt Jurna, die zowel Portugees als Spaans spreekt. "Verder spelen hier grote actuele vraagstukken zoals ontbossing, klimaatverandering en - ook hier - een vluchtelingencrisis."

"Deze regio blijft me na al die jaren nog steeds fascineren. Dit is een continent met een grote diversiteit, het is een smeltkroes van culturen. Er liggen hier volop verhalen die ik graag voor tv, radio en online wil maken."

Chef Buitenlandredactie van NOS Nieuws, Esther Bootsma, noemt Nina Jurna een ervaren en veelzijdig journaliste. "Ze heeft een geweldig oog voor menselijke verhalen en een uitgebreid netwerk op dit dynamische continent vol politieke en economische tegenstellingen. Ze wil graag op pad om die verhalen te vertellen. We zijn heel blij dat we zo'n goede opvolger voor Marc Bessems hebben gevonden."