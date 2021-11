Koning ziet af van deel subsidie Kroondomein, jachtgebied blijft in najaar dicht

Koning Willem-Alexander vraagt geen subsidie aan voor het deel van het Kroondomein waar hij nu af en toe in het najaar jaagt. Door af te zien van subsidie kan dit deel van het Kroondomein bij Apeldoorn in het najaar een paar maanden dichtblijven voor bezoekers. Dat blijkt uit de subsidieaanvraag voor het natuurgebied die door de Rijksvoorlichtingsdienst is bekendgemaakt.

Het gaat om een aanvraag voor de komende zes jaar voor in totaal 4,2 miljoen euro (voorheen bedroeg de subsidie ongeveer 4,8 miljoen euro). In een toelichting staat dat de koning "gemiddeld één dagdeel per jaar blijft jagen onder toezicht en een op een begeleiding van professionele faunabeheerders vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein".

Al jaren ophef

De subsidie is bestemd voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het geld voor het faunabeheer komt uit de begroting van de koning.

Het was al bekend dat koning Willem-Alexander opnieuw subsidie zou aanvragen voor het Kroondomein. Minister Schouten had in september al gezegd dat de koning geen subsidie meer krijgt, als hij het 'jachtdeel' van het natuurgebied wil blijven afsluiten.

Al jaren is er ophef over de subsidies voor het Kroondomein en zijn er protesten tegen de afsluiting in het najaar.