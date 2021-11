Tsjechië-Nederland, maar dan thuis op de bank: 'Jeetje, wat zijn jullie slecht'

"Nou, de dag voorafgaand slaapt zij in de kelder natuurlijk", kijkt Claudia van den Heiligenberg eerder deze week grappend vooruit naar het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Tsjechië van vanavond. De 'zij' over wie de 97-voudig-international praat, is Lucie Vonková, eveneens een voormalig international, maar dan voor Tsjechische. En bovenal: haar echtgenote. Beide vrouwen zijn inmiddels uitgevoetbald, maar nog wel in de voetbalwereld actief. De 36-jarige Van den Heiligenberg, die in 2018 haar kicksen aan de wilgen hing, werkt tegenwoordig voor spelersvakbond VVCS, terwijl haar pas afgelopen zomer gestopte eega assistent-trainer is bij het beloftenteam van Ajax, de club waarvoor ze de laatste twee jaar speelde. Teleurstellende 1-1 In kwalificatiegroep C leidt Nederland met tien punten uit vier wedstrijden. De enige averij liep Oranje op tegen, jawel, Tsjechië. Het debuut van bondscoach Mark Parsons, de opvolger van de naar Engeland vertrokken Sarina Wiegman, eindigde in Groningen voor de Europees kampioen in een teleurstellende 1-1.

Oranjevrouwen live bij de NOS Het WK-kwalificatieduel tussen Tsjechië en Nederland begint vrijdag 26 november om 20.45 uur en is live te zien op NOS.nl, in de NOS-app, op NPO 3 en via NPO Radio 1. Op 29 november speelt Oranje in Den Haag nog een oefenwedstrijd (19.40 uur) tegen Japan. Ook deze wedstrijd is live te zien te bij de NOS.

"Het is superleuk om samen naar de wedstrijden te kijken. We zitten dan thuis heel fanatiek op de bank", schetst Van den Heiligenberg een beeld. "Maar bij de laatste twee duels tussen Nederland en Tsjechië - zowel bij de mannen (2-0 tijdens het EK, red.) als de vrouwen - liep het voor mij niet heel goed af. Maar ik had wel een blije vrouw thuis." "Ja, ik was natuurlijk blij met hoe het ging", vertelt de 29-jarige Vonková, die 73 keer het nationale tricot droeg, over het treffen bij de vrouwen. "En dat waren ze in Tsjechië ook: 1-1 tegen het beste team van Europa. Hopelijk gaat dat bij de komende wedstrijd ook zo. Ik heb een winnaarsmentaliteit, ik kan niet tegen verliezen." 'Mis de flow' Het is niet alleen voetbal wat de klok slaat bij hen thuis, maar door hun verleden en ook huidige leven wordt er wel veel over gepraat. En zeker met het pikante duel in Ostrava in aantocht. Van den Heiligenberg: "We zijn allebei niet heel erg van het tactische verhaal. We vinden het gewoon leuk om te kijken en zien echt wel wie er goed speelt en wie niet. We gaan daar niet heel diep op in."

Van den Heiligenberg, dochter van ex-international Mary van de Meer, is wat minder enthousiast over het huidige Oranje. "Ik mis een beetje de flow die ze voorheen hadden. Dat vond ik bij de Olympische Spelen al. Je merkt ook dat het met de nieuwe coach nog een beetje zoekende is. Ze lijken niet echt te weten: wat willen we nou? Maar we moeten hem natuurlijk wel een beetje de tijd geven met de speelsters." Tijd heeft de Tsjechische formatie ook nodig, weet haar vrouw. "Wij moeten in Tsjechië nog wel stappen maken en ook professioneler worden. Nederland is veel verder dan wij. Wij willen richting Nederland maar dat duurt nog lang. We hebben echt een goede ploeg met jonge meiden, maar die moeten zich nog ontwikkelen." Meer ruimte "Er zijn nu eindelijk ook meiden die in het buitenland spelen. Daar wordt het team beter van. Het is heel jammer dat we van IJsland hebben verloren. Ik heb die wedstrijd niet gezien, maar ik hoorde dat wij wel beter waren. Zij hadden vijf kansen en scoorden er vier en wij hadden vijftien kans en nul doelpunten. "