Grote weelde Nederlands voetbal; extra Champions League-ticket lonkt

Het Nederlandse clubvoetbal beleeft een ongekend seizoen in Europa. Nadat Ajax woensdag groepswinnaar werd in de Champions League zorgden Feyenoord, AZ, PSV en Vitesse gisteravond voor nog meer succes in Europa.

Feyenoord en AZ werden groepswinnaar in de Conference League en ook PSV verzekerde zich van overwintering in Europa (als dat niet in de hoger aangeslagen Europa League is, dan wel in de Conference League). Daarnaast maakt Vitesse door een knappe remise bij Stade Rennais ook nog kans op de volgende ronde in de Conference League.

En zo heeft Nederland voor het eerst sinds 2011/2012 in ieder geval vier clubs in de knock-outfase van Europese toernooien.

Ranglijst

Destijds kwamen Ajax, PSV, FC Twente en AZ nog Europees in actie na de winter (allen in de Europa League). Nederland verzamelde toen over de gehele jaargang 13,600 punten voor de UEFA coëfficiëntenlijst, de ranking waarmee Europese tickets worden verdeeld.

Dat puntenaantal is nog altijd ongeëvenaard, maar de kans is groot dat het record er dit seizoen aangaat. Op dit moment staat Nederland al op 12,600 punten. Alleen Engeland (13,571) doet het deze jaargang beter met topclubs als Liverpool, Manchester City en Chelsea.