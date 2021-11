Australië zet militairen in op Salomonseilanden na brandstichting en rellen

Op de Salomonseilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan, zijn rellen uitgebroken en is brand gesticht. De Australische regering heeft op verzoek van de eilandengroep militairen gestuurd om de orde te herstellen.

Inwoners van het eiland Malaita staken een gebouw in de buurt van het parlement in de hoofdstad Honiara, winkels en een politiepost in brand. Ze demonstreren tegen premier Manasseh Sogavare omdat ze zich achtergesteld voelen door zijn regering. Ook betichten ze de overheid van corruptie en zijn ze ontevreden over Chinese bedrijven die op de eilandengroep banen zouden gunnen aan buitenlanders, in plaats van aan de lokale bevolking.

China en Taiwan

Het besluit in 2019 van premier Sogavare om de betrekkingen met Taiwan te verbreken en alleen China te erkennen, lijkt een rol te spelen in het conflict. Persbureau AP meldt dat Sogavare vrijdag gezegd heeft dat buitenlandse bemoeienis over zijn besluit om de banden met Peking aan te halen de anti-regeringsprotesten, brandstichting en plunderingen hebben aangewakkerd.

Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en dwingt deze opvatting af bij landen waarmee het banden onderhoudt. Vijftien naties erkennen Taiwan nu nog als volwaardig land.

De militairen uit Australië zijn in Honiara op verzoek van de regering van de Salomonseilanden. Ze zijn gestuurd op grond van een veiligheidsverdrag dat beide landen in 2017 sloten. "Het is niet de bedoeling van de Australische regering om in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van de Salomonseilanden. Dat is aan hen om op te lossen", zegt premier Morrison van Australië.