Huisartsen waarschuwen dat alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk is

Huisartsen en wijkverpleegkundigen waarschuwen dat door de toegenomen coronabesmettingen alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk is. Zij stellen dat de vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging snel toeneemt. Steeds meer mensen kloppen bij huisartsen en de wijkverpleging aan omdat ze met corona of andere klachten niet meer in een ziekenhuis of verpleeghuis terechtkunnen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en branchevereniging Actiz maken dat vandaag bekend in een gezamenlijke verklaring. Volgens hen zetten huisartsen en wijkverpleegkundigen "alles op alles om de hoogstnoodzakelijke zorg goed te blijven verlenen", maar kan dit uitsluitend door een deel van de normale zorg uit te stellen, niet te verlenen of minder intensief te verlenen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging stelt vast dat mensen in sommige gevallen bij huisartsen langer moeten wachten om geholpen te worden als ze geen spoedeisende klachten hebben. "En heb er begrip voor dat de zorg soms anders wordt geleverd dan je gewend bent of zou willen", zegt voorzitter Mirjam van 't Veld. "Bijvoorbeeld dat je niet meer zomaar kunt binnenlopen, dat het contact digitaal verloopt of dat je met een andere arts te maken krijgt dan normaal. We zullen hier samen doorheen moeten."

Grote druk bij wijkverpleegkundigen

Ook bij wijkverpleegkundigen is er grote druk. "Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien én tegelijkertijd extra coronazorg bieden én mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven", meldt Conny Helder van Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties. "Zij zullen de komende tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder vaak, minder snel of op een andere manier wordt geleverd."

Eergisteren werd bekend dat de zorgsector in Nederland in een nieuwe fase terecht is gekomen. Dat betekent dat op korte termijn ziekenhuizen in Nederland een groot deel van hun planbare zorg moeten afzeggen, of dat al hebben gedaan om meer ruimte te maken voor covidpatiënten in ziekenhuisbedden. Dat heeft ook een weerslag op de huisartsen en wijkverpleegkundigen, die het daardoor mogelijk drukker krijgen en ook zorg moeten afschalen.