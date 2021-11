Franse vissers voeren actie in havens van Calais en Saint-Malo

Vijf Franse vissersschepen blokkeren in de haven van Calais het ferryverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn het al maanden met elkaar oneens over het aantal vergunningen dat Franse vissers moeten krijgen als onderdeel van een post-Brexitdeal. De Fransen beschuldigen de Britten ervan niet genoeg vergunningen uit te delen, de Britten stellen dat ze de deal naleven.

Vanochtend blokkeerden Franse vissers de haven van Saint-Malo in Bretagne al, waardoor een Britse vissersboot niet kon aanleggen. Later vandaag willen de actievoerende vissers het verkeer in de tunnel van Calais naar Dover twee uur lang tegenhouden.

Tegelijkertijd heeft Parijs een uitnodiging aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken ingetrokken om te praten over de migrantencrisis waar beide landen mee te maken hebben. Woensdag verging een boot met migranten die de Engelse kust probeerden te bereiken. Daarbij kwamen 27 mensen om het leven.

Waarschuwingsschot

Franse vissers namen eerder het heft in eigen handen. In april blokkeerden ze vrachtwagens die Britse vis naar verwerkingscentra in Frankrijk vervoerden. In mei stuurde de Britse marine twee patrouilleboten toen Franse vissersboten een haven in Jersey blokkeerden en vorige maand werd een Brits schip enige tijd in Franse wateren tegengehouden.

De acties van vandaag "zijn een waarschuwingsschot", zegt de voorzitter van een Franse regionale visserijcommissie tegen verslaggevers in Saint-Malo. "We reageren hiermee op de spottende en vernederende houding van de Engelsen."

Een woordvoerder van Boris Johnson zegt dat de Britse premier "teleurgesteld is door Franse dreigementen met protesten". De visserij heeft voor beide landen economisch een kleine waarde, maar is symbolisch belangrijk voor zowel Groot-Brittannië als Frankrijk.