Vliegverbod vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland om nieuwe virusvariant

Vanaf 12.00 uur geldt een verbod op vluchten naar Nederland vanuit landen in zuidelijk Afrika. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten naar aanleiding van de nieuw ontdekte variant van het coronavirus.

Verder wordt zuidelijk Afrika toegevoegd aan de lijst met landen met een zeer hoog risico. Dat betekent dat een quarantaineplicht gaat gelden, net als een 'dubbele testverplichting'. Volgens minister De Jonge zijn er nog twee vluchten onderweg vanuit zuidelijk Afrika.

Volgens De Jonge is de variant nog niet in Nederland vastgesteld. "Tegelijkertijd weten we van andere varianten hoe snel zoiets kan gaan en daarom moeten we de binnenkomst van deze variant maximaal afremmen."

Hij benadrukte dat andere Europese landen dezelfde maatregelen nemen. Er zijn berichten dat de nieuwe variant besmettelijker is dan eerdere. De minister zei dat daar nog veel onzekerheid over is en dat moet worden afgewacht wat de experts daarover zeggen. "Wat wij nu moeten doen is uit voorzorg handelen."