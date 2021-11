Nieuwe coronavariant nu ook in Israël, WHO benadrukt gebrek aan kennis

De nieuwe coronavirusvariant uit Zuid-Afrika is nu ook vastgesteld in Israël. Volgens premier Bennett balanceert Israël "op de rand van een noodtoestand". Ook in Zuid-Afrika zijn er grote zorgen over de uitbraak van B.1.1.529. De mutatie is vooralsnog niet vastgesteld in Europa.

Volgens experts van de Wereldgezondheidsorganisatie is er nog zeer weinig bekend over de variant, benadrukte WHO-epidemioloog Van Kerkhove in een livestream met journalisten. "Wat we wel weten is dat B.1.1.529 een groot aantal mutaties heeft en dat dit gevolgen kan hebben voor hoe het virus zich gedraagt."

Kan weken duren

Wat dat betekent voor bijvoorbeeld de werkzaamheid van de huidige coronavaccins, zal volgens haar pas over enkele weken duidelijk worden. Wereldwijd worden voor zover bekend nog maar zo'n honderd monsters van de variant geanalyseerd. Een team van WHO-experts bespreekt vandaag in het Zwitserse Genève of B.1.1.529 officieel zal worden bestempeld als zorgwekkende variant.

Volgens farmaceut BioNTech duurt het zo'n twee weken om vast te stellen of hun coronavaccin, een samenwerking met Pfizer, bestand is tegen de nieuwe mutatie. Uit labtesten zal dan duidelijk worden of het vaccin moet worden aangepast, meldt een woordvoerder.

Afrika, Azië en Midden-Oosten

Zuid-Afrikaanse wetenschappers vrezen dat de mutatie besmettelijker is dan bijvoorbeeld de nu nog dominante deltavariant. De nieuwe variant is tot nu toe in ieder geval gevonden in Zuid-Afrika, Botswana, Israël en Hongkong. Bij de laatste twee landen gaat het om een geïmporteerde besmetting. De coronapatiënten in Israël was afkomstig uit Malawi, die in Hongkong was afkomstig uit Zuid-Afrika.

Volgens de Israëlische autoriteiten zijn mogelijk nog twee vliegtuigpassagiers besmet met de nieuwe variant. Dit tweetal is in quarantaine in afwachting van het testresultaat.

De Israëlische premier Bennet gaat vandaag om tafel met experts voor een plan van aanpak nu B.1.1.529 zijn land heeft bereikt. Ook hij gaat ervan uit dat de mutatie besmettelijker is dan de nu nog dominante deltavariant.

WHO tegen snelle inreisverboden

Gisteren besloot Israël al om een inreisverbod in te stellen voor een aantal landen in het zuiden van Afrika. Ook een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft inmiddels zo'n vliegverbod ingesteld. Maar de WHO is tegen het instellen van zulke maatregelen en plet voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.