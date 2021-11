Nieuwe coronavariant duikt op in Israël, 'naderende noodtoestand'

De nieuwe coronavirusvariant uit Zuid-Afrika is volgens wetenschappers nu ook vastgesteld in Israël. Volgens premier Bennett balanceert Israël "op de rand van een noodtoestand". Ook in Zuid-Afrika zijn er grote zorgen over de uitbraak van B.1.1.529. De mutatie is vooralsnog niet vastgesteld in Europa.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden wereldwijd zo'n honderd monsters van de variant geanalyseerd. De voorlopige resultaten wijzen op "een groot aantal mutaties" die volgens de WHO nader moeten worden onderzocht. Een team van WHO-experts komt vandaag samen in het Zwitserse Genève voor overleg.

Geïmporteerde besmettingen

De variant is tot nu toe in ieder geval gevonden in Zuid-Afrika, Botswana, Israël en Hongkong. Bij de laatste twee landen gaat het om een geïmporteerde besmetting. De coronapatiënt in Israël was afkomstig uit Malawi, die in Hongkong was afkomstig uit Zuid-Afrika.

De Israëlische premier Bennet gaat vandaag om tafel met experts voor een plan van aanpak nu B.1.1.529 zijn land heeft bereikt. Ook hij gaat ervan uit dat de mutatie besmettelijker is dan de nu nog dominante deltavariant. Gisteren besloot de regering al om een inreisverbod in te stellen voor een aantal landen in het zuiden van Afrika.

'Meest significante variant tot nu toe'

Ook een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft inmiddels zo'n vliegverbod ingesteld. Volgens minister De Jonge en zijn Duitse collega is de mutatie nog niet vastgesteld in Nederland of Duitsland.

"Dit is de meest significante variant die we tot nu toe zijn tegengekomen", zegt adjunct-chef Jenny Harries van de Britse medische dienst in een verklaring. Volgens haar moet er zo snel mogelijk grondig onderzoek naar worden gedaan. Het Verenigd Koninkrijk kwam gisteren met een inreisverbod voor een aantal Afrikaanse landen, in de hoop de variant buiten de deur te houden.

Volgens epidemioloog Ben Cowling van de Universiteit van Hongkong is het zeer de vraag of dat zal lukken. "Ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat het virus al op andere plekken is. Dus als we nu de deur dichtdoen, is het waarschijnlijk te laat", zegt hij tegen persbureau Reuters.

'Inreisverbod overhaast'

Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken is het Britse inreisverbod een overhaast besluit geweest. De minister vreest voor de economische schade en wijst erop dat er nog veel onduidelijk is over B.1.1.529.