EU wil noodstop vliegverkeer zuidelijk Afrika om virusvariant, lidstaten in actie

De Europese Commissie stuurt aan op een noodstop van het vliegverkeer vanuit zuidelijk Afrika vanwege zorgen om de daar ontdekte coronavirusvariant B.1.1.529. Een groeiend aantal lidstaten heeft vanmorgen al een inreisverbod voor reizigers uit onder meer Zuid-Afrika ingesteld, het land waar de nieuwe mutatie voor het eerst is vastgesteld.

De door de commissie voorgestelde noodstop van het vliegverkeer wordt in de loop van de dag voorgelegd aan de lidstaten, zegt voorzitter Von der Leyen op Twitter. Het lijkt te gaan om een algeheel verbod op in ieder geval passagiersvluchten vanuit het zuiden van Afrika, maar de details van het plan zijn nog niet bekend.

Ergens de komende dagen wordt een crisisberaad verwacht van de lidstaten om het beleid te stroomlijnen. Maar het staat de EU-landen vrij om zelf al inreisverboden in te stellen; uiteindelijk is deze beslissing altijd aan de lidstaten zelf. Zo heeft het kabinet besloten dat er vanaf 12.00 uur een verbod geldt op voor vluchten vanuit zuidelijke Afrika naar Nederland.

Italië, Tsjechië en Duitsland

Verder hebben ook Italië en Tsjechië bekendgemaakt reizigers uit Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe te gaan weren. Het gaat dan om mensen die de afgelopen veertien dagen in deze Afrikaanse landen zijn geweest.

Vanavond gaat ook in Duitsland een inreisverbod in voor reizigers uit Zuid-Afrika. Alleen mensen met een Duits paspoort mogen straks nog terugvliegen vanuit Zuid-Afrika. Bij aankomst moeten ze veertien dagen in quarantaine, ongeacht of de passagiers gevaccineerd zijn, meldt de minister van Volksgezondheid Spahn.

Vanuit de EU geldt al sinds het begin van de pandemie een inreisverbod voor hoogrisicolanden buiten Europa, waaronder Zuid-Afrika. Maar er zijn verschillende uitzonderingen daarop, bijvoorbeeld voor zakelijke reizen. Op deze pagina vind je de lijst met landen die de EU als veilig beschouwt.

'Meest significante variant tot nu toe'

Gisteren hebben Israël en het Verenigd Koninkrijk al een inreisverbod ingesteld voor reizigers uit een aantal landen in het zuiden van Afrika. "Dit is de meest significante variant die we tot nu toe zijn tegengekomen", zegt adjunct-chef Jenny Harries van de Britse medische dienst in een verklaring.

Volgens haar moet zo snel mogelijk grondig onderzoek gedaan worden naar de zorgwekkende mutatie, die besmettelijker lijkt te zijn dan de nu dominante deltavariant.

'Inreisverbod is overhaast'

De variant is tot nu toe vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, Israël en Hongkong. Wetenschappers verwachten dat B.1.1.529 zich inmiddels heeft verspreid over alle acht provincies van Zuid-Afrika.

Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken is het Britse inreisverbod een overhaast besluit geweest. De minister vreest voor de economische schade en wijst erop dat er nog veel onduidelijk is over B.1.1.529.