Uitstekend debuut Van Bronckhorst, Bosz blijft foutloos met Lyonnais

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn debuut als trainer van Rangers FC opgeluisterd met een 2-0 zege op Sparta Praag in de Europa League. Daardoor is plaatsing voor de tussenronde voor een plek in de knock-outfase een feit.

Van Bronckhorst, oud-speler van de Schotse club, kreeg voor aanvang een warm welkom van de Rangers-supporters. Ook assistent Roy Makaay en fysiektrainer Arno Philips zaten voor het eerst op de bank.

Alfredo Morelos opende na een kwartier spelen de score op aangeven van Ianis Hagi. De Roemeen bracht even later ook Joe Aribo in stelling, maar hij mikte over en verzuimde zo de 2-0 te maken.

Die goal kwam er alsnog, kort na de pauze. Morelos profiteerde van een pijnlijke fout van verdediger Filip Panak en kopte raak.