Biden wil boerenstaten terugwinnen, maar 'de partij heeft niks geleerd van 2016'

Het aftellen naar 3 november is begonnen, de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Afgelopen nacht begon de Democratische, voornamelijk virtuele, conventie in de staat Wisconsin. Een staat waar voor de Democraten veel op het spel staat.

Want het was in Wisconsin in 2016 een gevoelige klap voor de Democraten: de overwinning van Donald Trump. De agrarische staat in het middenwesten van Amerika had twee keer met ruime meerderheid voor Barack Obama gestemd en de Democraten hadden zich hier al rijk gerekend.

Zo rijk, dat Hillary Clinton de staat in de aanloop naar de verkiezingen meende te kunnen negeren. Ten onrechte: Donald Trump won nipt, met 47 tegen 46 procent. Trump pakte zijn winst vooral op het platteland. Dat ging met bijna twee derde van de stemmen naar de vastgoedman en reality-tv ster uit New York City.

En dus, zegt de lokale partijvoorzitter Mary Ginnebaugh, was er werk aan de winkel voor de Democraten. "Trump pakte in 2016 een groot gedeelte van de stemmen op het platteland. Ik denk dus dat het van groot belang is voor de Democratische partij om nu, in 2020, ook buiten de steden van zich te laten horen." Maar de partij lijkt daar nog niet echt in te slagen.

Driekwart Republikeins

Een van de counties in Wisconsin die in 2016 naar Trump gingen, was Marinette in het noorden van de staat. Ruim 64 procent van de bevolking van dit hyperlandelijke gebied koos voor de Republikein.

Volgens de Democratische activist Tom Mandli, die er al decennia woont, is de meerderheid aan Republikeinen er zelfs nog groter: driekwart van de kiezers kan tot de achterban van de partij worden gerekend. "Deze county is behoorlijk rood, behoorlijk Republikeins."