Sensatie in de eerste divisie Dallinga komt van ver: 'Was mentaal heel zwaar'

Thijs Dallinga (21) is dit seizoen dé sensatie van de eerste divisie. Op de topscorerslijst laat de speler van Excelsior met twintig doelpunten gerenommeerde spitsen als Robert Mühren en Thomas Verheydt zijn hielen zien.

"Ik zou liegen als het me totaal niets uitmaakt. Uiteindelijk wil je het hoogste nastreven en de beste zijn. Je weet dat Mühren er ook nog aardig wat in gaat knallen, dus het triggered me ook heel erg. Mooi om zo'n strijd te hebben."

Bij het terugkijken van de twintig doelpunten van Dallinga valt op hoe koelbloedig en volwassen hij de ballen oog in oog met de doelman afwerkt. Het gemak waarmee zijn doelpunten maakt doet vermoeden dat de Excelsior-spits al jaren meedraait, maar niets is minder waar, Het is het pas zijn eerste volledige seizoen in het betaald voetbal.

Blessure

Dallinga komt namelijk van ver. De spits doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen, waar hij vier jaar geleden zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Daarna stapte hij over naar FC Groningen, maar dat werd mede door een langdurige buikspierblessure in 2019/20 een moeizame periode.

"De aanhechtingen van mijn buikspieren waren geïrriteerd. Die gebruik je met alles. Met opstaan, met aanspannen en met schieten. Dat gaat gewoon heel erg lastig weg. Er was ook niet echt een prognose voor hoe lang het duurt, dus dat was mentaal heel zwaar."