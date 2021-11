Wekdienst 26/11: Persconferentie over corona • Beraad WHO over nieuwe variant

Eerst het weer: het is bewolkt met in de loop van de dag vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Bij een stevige zuidenwind wordt het 5 tot 7 graden.

Goedemorgen! Vanavond is er een coronapersconferentie waarin nieuwe maatregelen aangekondigd worden om het aantal besmettingen terug te dringen. En een team van de Wereldgezondheidsorganisatie komt samen over een nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanavond om 19.00 uur houdt het demissionair kabinet een coronapersconferentie en wordt er meer duidelijk over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames omlaag te krijgen. De persconferentie is live te volgen via NOS.nl en NPO 1.

Een speciaal team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt over een nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

De Duitse onderzoekscommissie naar de watersnoodramp van afgelopen zomer hoort een weerkundige en een Britse onderzoeker als eerste getuigen. Weerkundige Jörg Kachelmann had uren voor de overstromingen in een tweet gewaarschuwd voor de ramp.

Dak- en thuislozen kunnen vanaf vandaag weer terecht in de zogenoemde winterkoude-opvang. Die wordt in de vier grote steden ingericht zodra de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt.

Wat heb je gemist?

In Zuid-Afrika is een nieuwe coronavariant ontdekt. Die is B.1.1.529 genoemd en verspreidt zich snel in de dichtbevolkte provincie Gauteng, waarin de miljoenenstad Johannesburg en de hoofdstad Pretoria liggen.

Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben naar aanleiding van de opkomst van de variant reisbeperkingen ingesteld voor een aantal Afrikaanse landen.

Het coronavirus duikt voortdurend in nieuwe gedaanten op, maar nieuwe varianten sterven ook vaak weer uit. Wat Zuid-Afrikaanse wetenschappers zorgen baart, is dat het aantal coronabesmettingen snel toeneemt en dat deze nieuwe variant daar mogelijk de oorzaak van is.

