Erwin Koeman danst op de vulkaan die Beitar Jeruzalem heet

Want vijf maanden na het aantreden van Koeman bij Beitar staat de club in brand. Het meest recente hoofdstuk is de arrestatie van clubeigenaar Moshe Hogeg. "Hij wordt verdacht van 21 verschillende zaken, een lange lijst van criminele feiten", vertelt NOS-correspondent Ties Brock vanuit Israël. "Fraude en oplichting maar ook zeden- en drugsdelicten. De politie heeft ook op de club een inval gedaan om alles te doorzoeken."

Vol goede moed trok Erwin Koeman deze zomer naar Israël voor een nieuw voetbalavontuur. Natuurlijk, hij wist dat Beitar Jeruzalem een club was die dagelijks de kranten haalde. En niet alleen vanwege de sportieve resultaten. Maar de bestuurlijke onrust, beruchte en racistische supporters en torenhoge sportieve verwachtingen zorgen nu voor een cocktail die in bars verkocht wordt als 'vlammende vulkaan'.

Zakenman Hogeg kocht Beitar in 2018 en was destijds al niet van onbesproken gedrag. Zijn naam dook op in onderzoeken naar fraude en oplichting bij diverse ondernemingen die hij had opgericht. "Beitar is de laatste jaren van de ene op de andere eigenaar overgegaan en Hogeg is de zoveelste in die rij. Hij heeft de club drie maanden geleden zelf ook weer te koop gezet. Dat hij nu is opgepakt, geeft de club een groot probleem", aldus Brock.

Videomateriaal van seksfeestjes

"Het loopt nu uit de klauwen", beaamt Willem Luyckx. Hij woont al 31 jaar in Israël, is voormalig conditietrainer van Beitar en kent de club daardoor erg goed. "Als er geen nieuwe investeerders komen, staat de toekomst van de club op het spel. Het is voor Koeman een hele slechte periode om hier trainer te zijn. Zeker met alle verhalen over de eigenaar."

"Er is bijvoorbeeld uren aan videomateriaal gevonden van seksfeestjes die Hogeg met zijn vrienden hield. Daar zouden ook minderjarige meisjes bij zijn geweest. Beitar is officieel nog in bezit van Hogeg, maar hij kwam de laatste maanden bijna niet meer bij de club. De dagelijkse leiding is in handen van een advocaat", weet Luyckx.