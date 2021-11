Politie Doetinchem lost schoten op dief die inrijdt op agenten

Een vermoedelijke dief is in Doetinchem op de vlucht voor de politie ingereden op agenten. Die losten daarop meerdere waarschuwingsschoten. De verdachte vloog even later met zijn auto uit de bocht.

De 42-jarige man uit Zelhem was door de politie betrapt op het stelen van spullen op een bouwplaats. Toen agenten hem wilden aanhouden, stapte de verdachte in zijn auto en reed hij in op de politiemensen.

Na het incident ontstond een achtervolging. Daarbij verloor de verdachte de macht over het stuur, waarna zijn auto over de kop sloeg. De achtervolgende politieauto's speelden bij de crash geen rol, zegt de politie.

De gewonde man is gearresteerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen kwamen door het ongeluk, niet door de schoten, zegt een politiewoordvoerder. De Zelhemmer wordt verdacht van poging tot doodslag op politiemensen en van diefstal.