Supersub Dessers toont weer zijn waarde: 'Maar het went niet'

Met een bekeken kopbal zorgde supersub Cyriel Dessers in blessuretijd voor een Feyenoord-feest in Praag. "Dat we nu al groepswinnaar zijn, dat spreekt wel voor zich. Dit team zit goed in elkaar."

Dessers was in het duel in de Conference League niet alleen verantwoordelijk voor de 2-2, maar eerder in de wedstrijd tekende hij ook voor de 1-1. De Belgische spits heeft dit seizoen patent op het scoren als invaller. Hij flikte dat al acht keer.

Genieten

"Best bijzonder, maar ik kan wel zeggen het niet went. Zeker hier, in Praag, met duizenden meegereisde fans. Ik zie de bal over de keeper in het net vallen. Dan is het gewoon genieten", aldus Dessers.

Feyenoord is één speelronde voor het einde al zeker van de knock-outfase van de Conference League. Dessers vindt dat knap. "Na Vitesse zitten wij misschien wel in de moeilijkste groep. Zelfs met tien man (na rood voor Guus Til, red.) trekken we het hier over de streep. Dat zegt wel iets."