PSV zonder spektakel langs Sturm Graz en krijgt over twee weken finale in Spanje

Een fraaie combinatie tussen Bruma met zowel Mario Götze als Vinícius leek af te steven op een doelpunt. Maar oog in oog met doelman Jörg Siebenhandl besloot de aanvaller nóg eens af te leggen waardoor de kans was verkeken.

In een weinig spectaculaire eerste helft was het PSV dat de bal had. Veel mogelijkheden leverede dat echter niet op, buiten een kopbal van Carlos Vinícius in de beginfase.

In een leeg Philips Stadion heeft PSV goede zaken gedaan in groep B van de Europa League. In een saaie wedstrijd werd Sturm Graz met 2-0 verslagen. Hierdoor heeft PSV nog alles in eigen hand om de knock-outfase van de Europa League te bereiken.

Direct na rust kreeg Götze een uitgelezen kans om de score te verdubbelen. De Duitser kopte echter vanuit vrije positie naast. Tien minuten later maakte PSV wel de verdiende 2-0. Na een prachtige assist van Ritsu Duan rondde Bruma koeltjes af.

De wedstrijd bloedde vervolgens dood en beide ploegen wisten amper grote kansen meer te creëren. Een doelpunt van Yorbe Vertessen werd afgekeurd en een afstandsschot van Sturm Graz vloog rakelings lang het doel van Joël Drommel.

Europa League of Conference League?

Met de zege is PSV zeker van Europees voetbal na de winterstop. Vraag is of het in de Europa League zal zijn of de Conference League.

Over twee weken hebben de Eindhovenaren aan een punt genoeg op bezoek bij Real Sociedad om zo tweede te worden en door te gaan in de Europa League. Mocht PSV verliezen in San Sebastián, moet het verder in de Conference League.