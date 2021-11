Afghaans 'meisje met de groene ogen' krijgt asiel in Italië

Het was een foto die wereldwijd indruk maakte: het portret op de omslag van National Geographic in 1985 van een Afghaans meisje met een indringende blik, haar felgroene ogen vol met een mengeling van strijdlust en angst. Fotograaf Steven McCurry maakte de plaat in een vluchtelingenkamp op de grens van Afghanistan en Pakistan en wist aanvankelijk niet wie ze was. Pas in 2002 slaagde hij erin haar op te sporen en haar identiteit te achterhalen.

Sharbat Gula, zoals ze bleek te heten, krijgt nu asiel in Italië. Ze had dat land gevraagd haar te helpen uit Afghanistan weg te komen en krijgt de kans om een nieuw leven op te bouwen, staat in een verklaring van het Palazzo Chigi, de ambtswoning van premier Draghi.

Gula heeft al meer omzwervingen achter de rug. In 2014 bleek ze in Pakistan te zijn, maar daar dook ze onder toen haar arrestatie werd gelast omdat ze een vals identiteitsbewijs zou hebben.

Internationale beroemdheid

Ze kon uiteindelijk terugkeren naar Kabul, waar ze als internationale beroemdheid met open armen werd ontvangen door toenmalig president Ghani. Die stelde haar een appartement in het vooruitzicht en een "waardig en veilig leven in haar vaderland", zoals het enigszins plechtig werd geformuleerd.

Maar daarin heeft ze blijkbaar na de machtsovername door de Taliban geen vertrouwen meer in. Italië zegt dat ze naar het land is gehaald in het kader van een breder evacuatieprogramma voor Afghanen.