Carlsen kent weinig spanning voor vijfde WK schaken: 'Wordt steeds makkelijker'

Die zenuwen zijn er wel bij zijn tegenstander. "Eigenlijk is het bij ieder groot toernooi hetzelfde: tot de eerste zet ben ik zenuwachtig en is het spannend, maar als het schaken begint, wordt het makkelijker. Ik ben dankbaar voor iedereen die me succes wenst, maar eigenlijk ben ik niet zenuwachtiger dan bij andere toernooien", relativeert Nepomnjasjtsji.

Acht jaar lang is de wereldtitel schaken al in handen van Magnus Carlsen. Om die periode met nog eens twee jaar te verlengen, moet de Noor de komende weken op het WK afrekenen met zijn uitdager Jan Nepomnjasjtsji.

De erelijst van de 31-jarige Rus is minder lang dan die van Carlsen, maar ook Nepomnjasjtsji heeft al de nodige titels veroverd. Hij werd twee keer Russisch kampioen, won in 2010 het Europees kampioenschap en pakte de eerste prijs in elite-tienkampen in Moskou en Dortmund.

Voetbal en gamen

Naast zijn passie voor schaken, houdt Nepomnjasjtsji ook van voetbal en gamen. Zijn schaakcarrière dreigde even in het slop te raken, omdat hij zich helemaal verloor in het computerspel Dota2.

De liefde voor de schaaksport bleek echter sterker en vorig jaar won hij het kandidatentoernooi, waar de Nederlander Anish Giri derde werd. Daardoor is de Rus de komende weken in Dubai de uitdager is van Carlsen.

"Dat is de beste voorbereiding die je je kunt wensen", aldus titelhouder Carlsen, die al sinds zijn dertiende grootmeester is. "Uiteindelijk komt het erop neer wat je op het bord laat zien."

Veertien partijen

De tweekamp gaat over veertien partijen en bij een 7-7 eindstand volgt een tiebreak. Uiterlijk woensdag 15 december valt de beslissing op het WK. De winnaar mag zich niet alleen wereldkampioen noemen, hij krijgt ook zestig procent van het prijzengeld van 1,8 miljoen euro mee naar huis. De verliezer krijgt de rest.