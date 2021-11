Vitesse ziet Spurs verliezen en houdt dankzij remise in Rennes zicht op knock-outfase

Toen de Franse storm enigszins was gaan liggen, meldde ook Vitesse zich in aanvallend opzicht. Loïs Openda kreeg tot twee keer toe een kans om de gelijkmaker binnen te schieten en Alois Oroz kopte over.

Stade Rennais, koploper in de groep, begon voortvarend en overrompelde Vitesse in de beginfase. Een doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Nadat Lovro Majer een grote kans had gemist, schoot Gaëtan Laborde de nummer drie van Frankrijk op voorsprong, na slordig balverlies van Vitesse.

Vanwege de nederlaag van Tottenham Hotspur op bezoek bij Mura (2-1) maakt Vitesse nog altijd kans op overwintering. Zowel Tottenham als Vitesse hebben nu zeven punten. De Engelsen staan op basis van doelsaldo tweede in de groep. Het onderling resultaat is gelijk.

Nadat doelman Jeroen Houwen vervolgens erger had voorkomen, schoot Daan Huisman Vitesse vlak voor rust terug in de wedstrijd.

Na rust begon Vitesse sterk en waren de grootste kansen voor de Arnhemmers, na schoten van Huisman, invaller Thomas Buitink en Maximilian Wittek.

Hattrick

Toch was het Stade Rennais dat twintig minuten voor tijd het duel leek te beslissen. Vitesse kreeg een vrije trap niet weggewerkt uit het eigen zestienmeter gebied, waarna Laborde uit de kluts kon raakschieten en zijn hattrick kon voltooien.

Enkele minuten later was de spanning alweer terug nadat Buitink per toeval de bal voor zijn voeten had gekregen na een schot van Wittek.

In de slotfase ging Vitesse met een slotoffensief opzoek naar de verdiende gelijkmaker. Stade Rennais leek lang stand te houden, maar in de slotminuut knalde Openda Vitesse alsnog naar 3-3.

Vitesse maakt nog kans

Met het gelijkspel is Stade Rennais zeker van de groepswinst en daarmee een plek in de achtste finales. Tottenham en Vitesse (beiden met zeven punten) strijden om plek twee, goed voor een plek in de 1/16 finales.

Over twee weken speelt Vitesse thuis tegen Mura. Tottenham neemt het in Londen op tegen Stade Rennais.