VK over tegenhouden migranten in het Kanaal: 'We kunnen het niet alleen'

"We kunnen het niet alleen." Zo kan de toespraak van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel vandaag in het Lagerhuis over de migrantenstroom vanuit Frankrijk worden samengevat. Terwijl de kritiek van het VK zich vooral richt op Frankrijk, is er ook onvrede over de aanpak van de Britse regering. Terwijl een vijfde verdachte in Frankrijk gearresteerd werd in verband met het bootongeluk voor de kust van Calais, waarbij minimaal 27 migranten omkwamen, werd vanochtend een nieuwe boot met migranten onderschept bij Dover. De kustwacht bracht toen 40 migranten aan land. Zowel mensenhandelaars als migranten lijken zich niet door het ongeluk te laten afschrikken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin legt de schuld bij de smokkelaars. "Het zijn criminelen, en daar herinnert deze tragedie ons op pijnlijke wijze aan. De belangrijkste verantwoordelijken voor deze situatie zijn de smokkelaars". Correspondent Frank Renout ging langs bij migranten in Calais en sprak ze over de migranten die gisteren in het Kanaal zijn verdronken

'Ik ben niet bang, ik heb te veel mensen zien sterven' - NOS

Maar wie is eindverantwoordelijk? Daar zijn de meningen over verdeeld. "De lichamen waren amper geborgen of het vingerwijzen begon al", schrijft de nieuwszender France24. President Macron heeft gezworen dat Frankrijk niet toestaat dat het Kanaal een "begraafplaats" wordt en sprak met de Britse premier Johnson over hoe mensenhandelaars gedwarsboomd kunnen worden. "Het zijn de diepste waarden van Europa: humanisme en respect voor de waardigheid van elke persoon", zei Macron. Politiek gewin Maar Johnson vindt dat er onvoldoende gedaan wordt om een einde te maken aan de overstekende bootjes in het Kanaal. Hij zegt dat hij moeite heeft om met name de Fransen ervan te overtuigen de situatie aan te pakken. Hierop reageerde Macron geïrriteerd: de ramp moet niet gebruikt moest worden "voor politiek gewin", merkte hij op. Vandaag werd meer bekend over de identiteit van de slachtoffers van het bootongeluk van gisteren. Het zou gaan om zeventien mannen, drie kinderen en zeven vrouwen, waarvan er één zwanger was. Vermoedelijk waren de slachtoffers Koerden uit Irak of Iran. De twee mensen die gered werden zijn in kritieke toestand met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Zij komen uit Irak en Somalië. De vijfde gearresteerde man zou de rubber boten hebben gekocht die bedoeld waren voor de oversteek. Recordaantallen migranten maken de oversteek van Frankrijk naar het VK. Dit jaar zijn meer dan 25.700 migranten per boot in het VK aangekomen, meer dan drie keer zoveel als in 2020, toen het er 8469 waren.