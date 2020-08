Thuistest corona voor kwetsbare ouderen in West-Brabant

Thuiszorg West Brabant (TWB) is begonnen met thuistesten op corona. Het thuistesten gaat in overleg met de GGD en de huisarts. Voor zover bekend is het de eerste keer dat dit gebeurt in Nederland.

"Met name voor de kwetsbare ouderen is het een uitkomst", zegt Christ-Jan Danen van TWB Thuiszorg bij Omroep Brabant. "Het voorkomt voor hen een moeilijke gang naar de teststraat."

Tot nu toe was het een hele klus om mensen die slecht ter been zijn, bij een teststraat te krijgen, aldus Danen. "Medewerkers kregen te maken met een cliënt met coronaverschijnselen, maar die was bedlegerig en kon dus niet zomaar naar een teststraat. Het heeft vijf dagen geduurd voordat een test kon worden afgenomen."

In beschermende kleding

Vanaf deze week nemen medewerkers van TWB Thuiszorg de test in beschermende kleding af. Het testmonster gaat naar een laboratorium in Roosendaal en binnen 24 uur is het resultaat bekend.

"Het laat zien hoe ver je met een klein beetje creativiteit kunt komen", aldus Danen. "We maken alle protocollen openbaar, iedereen kan het inzien. Zodat ook andere organisaties het makkelijk kunnen toepassen."

Niet voor iedereen

Het thuistesten van TWB Thuiszorg (werkzaam in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom) betekent niet dat elke cliënt van de organisatie zich nu thuis kan laten testen. "We bekijken vooraf of dat nodig is. Iedereen die dat kan, moet gewoon naar een teststraat."