Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerlen, 23 aanhoudingen

In Heerlen heeft de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een illegale sigarettenfabriek opgerold. Daarbij zijn 23 mannen uit Oost-Europa aangehouden.

De fabriek werd gisteren ontdekt en was volledig in bedrijf. Volgens de FIOD is het voor zover bekend de grootste fabriek die in Nederland is gevonden. "Binnen stonden dozen met 2,7 miljoen sigaretten en 14.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm", schrijft de opsporingsdienst.

De FIOD vermoedt dat de illegale fabriek voor langere tijd zo'n twee miljoen sigaretten per dag produceerde. Hoelang de fabriek draaide is onduidelijk. "Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden worden afgezet, dan zou de Nederlandse Staat per dag ongeveer 500.000 euro aan accijns mislopen", aldus de FIOD.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Tijdens dezelfde actie werden er invallen gedaan in Horst, waar in een loods 3000 kilo tabak werd gevonden. Ook zijn twee woningen in Sittard en Valkenburg doorzocht, meldt 1Limburg.

Alle machines en grondstoffen zijn afgevoerd en worden vernietigd. Op dit moment zitten alle aangehouden personen nog in voorarrest. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.