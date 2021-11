Handbalster Polman maakt rentree, maar kan oorwassing tegen Noren niet voorkomen

Eerder deze week spraken we Polman over haar kansen om het WK te halen. Bekijk de video hieronder.

Polman, die tot nu toe alleen had meegetraind, kwam na twintig minuten voor het eerst in het veld en maakte ook in de tweede helft nog wat speelminuten. In totaal kwam ze circa tien minuten in actie.

In het eerste oefenduel tegen het thuisland kwam Nederland er na een redelijk eerste kwartier nauwelijks aan te pas. De ploeg bleef tot 8-9 bij, maar daarna ging het hard. De geoliede en razendsnelle Noorse machine snelde naar een 19-11 ruststand. Ook in de tweede helft viel het Nederlandse spel niet mee. Oranje kwam na een stroef begin nog tien keer tot scoren, terwijl de Noren het doel moeiteloos bleven vinden.

Handbalster Estavana Polman heeft in aanloop naar het WK haar rentree gemaakt bij de Nederlandse ploeg. De 29-jarige vedette, die terugkeerde na een knieoperatie, kon een pijnlijke nederlaag tegen Noorwegen echter niet voorkomen. De regerend wereldkampioen ging in een oefenwedstrijd met 36-21 onderuit tegen de sterke Noren.

Drievoudig wereldkampioen Noorwegen is al jaren een angstgegner voor de Nederlandse handbalsters. Bij het laatste WK in 2019 won Oranje voor het eerst in twintig (!) jaar weer eens van Noorwegen. Op datzelfde toernooi veroverde Nederland voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel.

Oranje speelt bij het oefentoernooi in Noorwegen ook nog tegen Rusland en Zuid-Korea.

Graadmeter

In 2019 was Polman de beste speelster van het door Nederland gewonnen WK in Japan. Daarna stond ze bijna anderhalf jaar aan de kant. In aanloop naar de Olympische Spelen liep ze voor de tweede keer een zware knieblessure op, waardoor ze Tokio aan zich voorbij moest laten gaan.

Het is nog de vraag of Polman fit genoeg is om mee te gaan naar het WK. Eerder deze week zei de middenopbouwspeelster dat het Noorse oefentoernooi de graadmeter is. Daarna wordt besloten welke drie speelsters afvallen voor het WK en of Polman daarbij zit.