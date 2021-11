Kabinet koerst af op openhouden scholen, wel eerdere sluitingstijden andere sectoren

In het Catshuisberaad van vandaag is nog geen besluit genomen over extra coronamaatregelen, maar bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen niet dichtgaan. In plaats daarvan wordt er gekeken naar sluitingen tussen 17.00 uur 's middags en 05.00 uur 's ochtends in andere sectoren. Ingewijden melden aan de NOS dat dat zaterdagochtend in zou moeten gaan.

Het scenario dat volgens ingewijden nu wordt doorgerekend door het RIVM is een sluiting van de horeca, niet-essentiële winkels, 'doorstroomlocaties' en de cultuursector tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Onduidelijk is nog welke effecten daarvan worden verwacht, maar het betekent dat er in lijn met het OMT-advies niet in eerste instantie naar het onderwijs wordt gekeken.

De afgelopen dagen is het uitvoerig gegaan over het al dan niet sluiten van het onderwijs, omdat er veel besmettingen worden geregistreerd bij kinderen. Het OMT wees er eerder al op dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de schade aan de ontwikkeling van kinderen als zij hun lessen en contacten op school moeten missen.

Of de maatregelen die nu op tafel liggen morgen ook worden ingevoerd, is nog niet duidelijk. Morgen volgt er eerst overleg met de meest betrokken bewindspersonen. Ook is er morgenochtend nog een online overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, klinkt het.