Ingegooide ruiten, patiënten 'compleet uit hun stekker': huisarts mikpunt van agressie

In deze video vertelt Tjon-A-Tsien over de agressie:

De ervaringen van Veth en haar collega's staan niet op zich. Een kleine 20 kilometer verderop, in een praktijk op de grens van Den Haag en het Westland, werden afgelopen weekeinde de ruiten ingegooid. "Ik werd zaterdag rond middernacht wakker gebeld door de bovenburen", vertelt huisarts Monique Tjon-A-Tsien van 'De Waterring' in Wateringen. "Ik was op cursus elders in het land, maar ik ben meteen naar de praktijk gereden. De politie was net weg toen ik arriveerde."

Tjon-A-Tsien denkt niet dat het een eigen patiënt was die verantwoordelijk was voor deze uiting van agressie. "We zijn maandag - sommigen bijna trillend en behoorlijk onder de indruk - nagegaan of er iemand de afgelopen tijd heel boos is geweest, of psychotisch gedrag heeft vertoond. Dat was niet het geval. Wat waarschijnlijker is dat een een paar mensen boos zijn over het coronabeleid en onze onze praktijk hebben aangepakt als een symbool van de zorg. Bedenk: het was de avond na de rellen in Rotterdam en de avond van onlusten in Den Haag."

'Compassie onder het nulpunt'

Wat niet wegneemt dat ook Tjon-A-Tsien in de spreekkamer dagelijks ervaart dat "de compassie van het begin van de epidemie na ruim anderhalf jaar compleet onder het nulpunt is gezakt".

Herkenbaar, is de reactie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Niet overal is het zo heftig als in Schiedam en Wateringen, maar heel regelmatig komen er meldingen van agressie binnen. Sommigen soms zelfs nog vergaander, zoals in Leiden, waar vorige maand brand werd gesticht bij een huisarts die zich publiekelijk had uitgesproken voor vaccinatie. Later ontdekte dezelfde dokter dat er ook een kogel door de ruit van zijn voordeur was geschoten.

'Volstrekt onacceptabel'

"Heel intimiderend", zegt de woordvoerder van de LHV. "We hebben geen harde cijfers over agressie-incidenten, maar duidelijk is dat lontjes korter zijn geworden, ook als het om de zorg gaat. En binnen die zorg is de huisartsenpraktijk het meest laagdrempelige punt waar sommigen dat kennelijk botvieren."

Volstrekt onacceptabel, zegt de woordvoerder. "Een gemiddelde huisarts werkt momenteel zo'n elf tot twaalf uur per dag om de huisartsenzorg in de lucht te houden en zou niet het risico moeten lopen om dit over zich heen te krijgen."

Ook Tjon-A-Tsien is nog altijd niet helemaal bekomen van de schrik: "Het voelt echt als onrechtvaardig om de agressie op ons als huisartsen te richten. Wij zijn er juist om mensen te helpen in deze tijd."