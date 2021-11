'Rangnick tot einde seizoen trainer United', maar Cantona benoemt zichzelf

Volgens Engelse media staat Manchester United op het punt op Ralf Rangnick aan de stellen als nieuwe manager. De 63-jarige Duitser tekent een contract tot het einde van het seizoen en zal de opvolger zijn van de ontslagen Ole Gunnar Solksjaer.

Rangnick is nu nog werkzaam bij Lokomotiv Moskou. De Russische werkgever van Rangnick moet nog wel toestemming geven voor de overgang, maar volgens ingewijden verwacht Manchester United niet dat dit problemen gaat opleveren. Na dit seizoen zou de Duitser nog twee jaar in een andere rol bij de Engelse topclub actief blijven.

De kans dat alle formaliteiten voor dit weekeinde zijn afgerond, wanneer United tegen Chelsea speelt, lijkt klein. Michael Carrick zal dan nog op de bank zitten.

Met Rangnick als interim-trainer kan United in alle rust op zoek naar hoofdcoach voor de langere termijn.

Cantona benoemt zichzelf

Het nieuws komt niet lang na een opvallende video van Eric Cantona op Instagram. De oud-speler van de club vertelt daar zijn bijna één miljoen volgers dat hij de nieuwe manager is van Manchester United.

"Hallo mijn vrienden, ik vertel jullie exclusief dat ik de nieuwe manager van Manchester United ben. Later zal ik mijn staf bekendmaken. Tot snel", aldus Cantona.

Cantona speelde tussen 1992 en 1997 bij Manchester United. Het was zijn succesvolste periode in zijn carrière. De Fransman is de laatste jaren vooral bekend als acteur. De vraag is daarom hoe serieus deze uitspraken genomen moeten worden.