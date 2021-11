Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd

In de kwartaalrapportage waarin nu wordt geschreven over de getroffen groep, staat dat het schuldsaneringsverzoek van mensen met schulden boven de 10.000 euro werd afgewezen wanneer zij op de lijst stonden. Alle dossiers worden nu opnieuw beoordeeld.

Eerder liet de Belastingdienst al weten dat de lijst voor de betreffende groep inderdaad een financieel nadelig effect heeft gehad. Het was ook duidelijk dat het onder meer ging om afgewezen verzoeken tot wat officieel heet "minnelijke schuldsanering", al was nog niet bekend dat dat voor de hele groep geldt. Vijlbrief liet toen al weten dat hij voor die mensen in ieder geval een schadevergoeding wil.

Die opsporingslijst, de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV), werd vorig jaar stopgezet nadat was gebleken dat mensen er onterecht op waren gezet en dat de lijst een ernstige schending van de privacywetgeving was. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde er vorige maand een vernietigend rapport over en onderzoekt nog of de fiscus een boete kan worden opgelegd.

Eerste inzichten leveren het beeld op dat de schade door de afgewezen schuldsaneringsverzoeken zeer uiteenloopt, meldt Vijlbrief. Een deel van de mensen blijkt later alsnog in aanmerking te zijn gekomen voor die minnelijke schuldsanering. Anderen kunnen zwaarder zijn getroffen, bijvoorbeeld door een persoonlijk faillissement of een dwanginvordering.

"Dit vind ik een zeer ernstige mogelijkheid die om passend herstel vraagt", schrijft de staatssecretaris. Op basis van de definitieve aantallen en resultaten van de schadebepaling zegt hij te gaan werken aan oplossingen.

Verder schrijft Vijlbrief dat 60.000 mensen per brief zijn geïnformeerd over de reden waarom ze op de zwarte lijst stonden. In sommige gevallen is die reden onbekend.