Parsons en Van de Donk hopen Spaans-Nederlandse Egurrola over de streep te trekken

In zijn eerste volledige voorbereidingsweek bij de Oranjevrouwen nu hij clubtrainer af is, heeft bondscoach Mark Parsons te maken met meerdere blessuregevallen. Maar er sijpelen ook hoopvolle berichten door. Er worden pogingen gedaan om het Spaans-Nederlandse talent Damaris Egurrola voor het Nederlands elftal uit te laten komen. De 22-jarige Egurrola heeft de keuze uit liefst drie landen. Ze is geboren in de Verenigde Staten, verhuisde op haar zevende naar Spanje en heeft een Nederlandse moeder. Tot nu toe droeg Egurrola één keer het shirt van het Spaanse nationale team. Drie jaar geleden, op 19-jarige leeftijd, maakte ze haar debuut als invalster in de laatste minuten van een oefenduel met Kameroen.

Damaris Egurolla - Pro Shots

Ze speelt momenteel bij Olympique Lyonnais en krijgt bij de Franse topclub dit seizoen veel speeltijd. Parsons heeft haar al langere tijd op het oog. "Ik ken haar nu twee of drie jaar", verduidelijkt de bondscoach van Oranje. "We hebben al veel met haar gepraat en hebben haar vaak zien spelen." Toen Parsons nog trainer was van het Amerikaanse Portland Thorns en Egurrola met Olympique Lyonnais op trainingskamp was in de VS, werd het eerste contact gelegd. 'Hele leuke meid' Ook Daniëlle van de Donk, die bij Olympique een ploeggenoot is van Egurrola, ziet haar graag bij het Nederlands elftal. "De keuze is aan haar waar ze wil gaan spelen, maar ik doe er alles aan om haar hier te krijgen natuurlijk. Ze is een hele goede voetballer en speelt niet voor niets voor Lyonnais. Daarnaast is ze ook een hele leuke meid, ze past er goed tussen." Egurrola heeft nog geen beslissing genomen, maar Parsons verwacht snel een update over haar situatie. Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Tsjechië bekijkt ze in elk geval nog voor de tv.

In september troffen beide landen elkaar in Groningen en stond er na negentig minuten een voor Oranje teleurstellend resultaat op het scorebord: 1-1. Voor Van de Donk alle reden om extra gemotiveerd aan de aftrap te staan vrijdagavond. "Ja, eigenlijk wel", antwoordt ze op de vraag of er wraakgevoelens heersen jegens de Tsjechen. "De afgelopen keer had er meer ingezeten, dat kwam er niet helemaal uit. Nu hebben we wel een soort van revanchegevoelens. We willen heel graag laten zien dat we beter zijn dan zij."