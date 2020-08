Trump verleent postuum gratie aan vrouw die straf kreeg voor uitbrengen stem

President Trump zal gratie verlenen aan het Amerikaanse boegbeeld van de strijd voor het vrouwenstemrecht. Susan B. Anthony werd in 1872 gearresteerd nadat ze had gestemd, terwijl vrouwen in de Verenigde Staten toentertijd nog geen stemrecht hadden.

In de rechtszaak die volgde oordeelde een rechter dat Anthony een boete van 100 dollar en de proceskosten moest betalen. "Ik zal nooit een dollar betalen van deze onrechtvaardige straf", reageerde de suffragette.

Daar hield Anthony zich aan. De autoriteiten namen vervolgens nooit de moeite de boete te innen.

Vrouwenstemrecht

In een speech ter gelegenheid van het honderdste jubileum van het vrouwenstemrecht in de VS, vroeg Trump zich vandaag af waarom de gratie zo lang moest duren. "Ze heeft nooit gratie gekregen. Wist je dat? Waarom duurde het zo lang?"

Anthony streed ook tegen slavernij in de Verenigde Staten. Ze prijkte na haar dood in 1906 enkele jaren op de dollarmunt.